Vilkkaan kesäsesongin jälkeen Nallikarin lomakylä näyttää hiljaiselta tässä vaiheessa syksyä. Kuva: Pekka Peura

Lapin matkailutoimijoiden korona-ahdinko on nyt näyttävästi otsikoissa, mutta samojen huolten kanssa eletään myös Oulun seudulla, sanoo Oulun Matkailu Oy:n ja Visit Oulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä.

– Meillä matkailun profiili on Lappiin verrattuna erityyppinen. Vapaa-ajan matkailun ohella tänne suuntautuu paljon työ-, kokous- ja kongressimatkailua, ja juuri tämä puoli on vaikeuksissa. Kyllä me tämän osalta olemme kriisissä koko vuotta ajatellen.