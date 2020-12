Kaupungin johtoryhmän mukaan Oulussa ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa ja tartuntamäärät ovat korkealla tasolla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Epidemiatilanteen vuoksi koronarajoituksia jatketaan Oulun kaupungissa 6. tammikuuta saakka.

Aikaisempi takaraja oli 18. joulukuuta.

Oulun kaupungin johtoryhmä linjasi rajoitusten jatkamisesta perjantaisessa kokouksessaan.

Oulussa ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa ja tartuntamäärät ovat korkealla tasolla.

Johtoryhmä arvioi rajoitusten ja suositusten jatkumista seuraavan kerran 30. joulukuuta.

Johtoryhmän suositukset koronarajoitustoimiksi loppiaiseen saakka ovat harrastustoiminnan keskeytys aikuisilta ja lapsilta sekä vierailukielto kaupunginsairaalassa. Lisäksi hoiva- ja asumispalveluyksikköihin vierailuja pyydetään välttämään.

Toisen asteen oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa ja maskisuositus yläasteen oppilaille jatkuu.

Toistaiseksi jatkuvat etätyösuositus, etäkokoussuositus ja maskisuositus työpaikoilla. Myöskään yleisö- ja yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän toistaiseksi.

Hyvinvointilautakunta kokoontuu ensi tiistaina 15. joulukuuta päättämään tartuntalain mukaisesti toimivaltaansa kuuluvista asioista.

Johtoryhmä suosittelee hyvinvointilautakunnalle, että se päättäisi jatkaa Oulun kaupungin hallinnoimien toimitilojen sulkua loppiaiseen saakka. Näitä tiloja ovat kuntosalit, ryhmäliikuntaan, kontaktilajeihin ja joukkueurheiluun käytettävät tilat ja niiden tukitilat, nuorisotilat ja ryhmäharrastetilat.

Sulku ei koske yksilöharjoittelua ulkoliikuntapaikoilla, kuten hiihtoa tai luistelua.

Perjantaina seitsemän tuoretta tartuntaa tietoon

Oulun kaupunki antoi kello 16 aikaan päivittäisen tiedotteensa koronavirustilanteesta. Sen mukaan perjantaina kello 14 mennessä tietoon oli tullut kaupungin alueella seitsemän tuoretta tartuntaa perjantain aikana.

Tartunnan lähteinä korostuvat edelleen perheiden sisällä tapahtuneet jatkotartunnat.

Yhtään uutta joukkoaltistumista ei perjantaina ole tullut tietoon. Karanteeniin on asetettu kaksikymmentä ihmistä.

– Uusia tartuntoja on tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä todettu 65 kappaletta, mikä on reilun kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla tähän mennessä. Karanteeniin on tällä viikolla asetettu noin 200 henkilöä, mikä on vain noin neljännes edellisen viikon tasosta. Uusia joukkoaltistuksia ei tämän viikon aikana ole ilmennyt, tiedotteessa kerrotaan.

Sairaalahoidossa OYSissa on nyt 12 koronapotilasta, eikä tilanne ole juuri muuttunut torstaista. Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta hoidettavana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt 125,1 tartuntaa per 100 000 asukasta. Alueen ilmaantuvuus on nousussa, mutta hitaammin kuin viime viikolla.

Oulun kaupungin ilmaantuvuusluku on 168,3 tartuntaa per 100 000 asukasta. Lukema on laskussa eli kehittyy myönteiseen suuntaan.

Oulun alueella päivittäiset koronatestausmäärät ovat tuntemattomasta syystä jääneen jopa kolmanneksen pienemmiksi kuin viime viikolla.

– Kaupunki haluaa korostaa, että lievilläkin oireilla tulee aina hakeutua testiin. Testiin mennessä ja sieltä palattaessa tulee käyttää kasvomaskia ja koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

Kaupungin näytteenottopaikat sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Lisäksi näytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuolloissa.