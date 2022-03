Suomessa on sairaalahoidossa 969 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Määrä on 16 potilasta enemmän kuin pari päivää sitten. Koronapotilaita on koko maassa sairaaloissa 108 enemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 32 potilasta, mikä on 13 vähemmän kuin maanantaina.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona hoidettavana 20 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilaiden määrä on noussut yhdellä maanantaista.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 151. Määrä on vähentynyt kahdeksalla maanantaista. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt kolmella, heitä on nyt viisi.



OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 48 koronapotilasta, mikä on yksi enemmän kuin pari päivää sitten. 98 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on kuusi vähemmän kuin maanantaina.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.