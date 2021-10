Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on pysynyt Pohjois-Pohjanmaalla maltillisena, kertoo tiistaina kokoontunut alueellinen koordinaatioryhmä tiedotteessa.

Sairaalahoitoa tarvinneiden määrä kasvoi lokakuun alkupuolella, mutta nousu näyttää tälle viikolle tultaessa tasoittuneen.

– Vaikka tilanne on meillä tasainen, on tärkeää muistaa, ettei epidemia ole kadonnut minnekään. Kansallisesti sairaalahoidon tarve on nousussa, ja myös Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuutta pitäisi saada edelleen nostettua, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo tiedotteessa.

Pohjois-Pohjan maa on epidemian perustasolla. Alueella todetaan edelleen jonkin verran tartuntoja erityisesti rokottamattomassa väestössä.

Maakunnan rokotuskattavuus nousee, mutta hitaasti. Kaksi rokoteannosta saaneita Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista asukkaista on nyt 72,7 prosenttia ja yhden rokotusannoksen saaneita 83 prosenttia.

– Vaikka kirittävää riittää kaikissa ikäryhmissä, erityisesti huolta aiheuttavat ne yli 45-vuotiaat, jotka eivät ole ottaneet rokotetta. Heitä on Pohjois-Pohjanmaalla arviolta noin 23 000 henkilöä, tiedotteessa kerrotaan.

Myös kolmansia koronarokotteita on Pohjois-Pohjanmaalla annettu immuunipuutteisille henkilöille sekä niille, jotka saivat ensimmäiset rokotteet lyhyellä annosvälillä alkuvuodesta. THL antoi tiistaina suosituksen kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamisesta myös 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille.