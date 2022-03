Suomessa on sairaalahoidossa 807 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 44 potilasta vähemmän kuin keskiviikkona.

Tehohoidossa oli koko maassa perjantaina 36 potilasta, mikä on kuusi enemmän kuin pari päivää sitten.

Oulun Taskilan jätevesipuhdistamolla koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää on havaittu THL:n tietojen mukaan enemmän kuin edellisellä viikolla. Virushavainnot ovat pysyneet korkealla tasolla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli torstaina hoidettavana 17 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Perjantain tietoja ei ole annettu. Määrä on neljä enemmän kuin keskiviikkona.



Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 125. Määrä on kasvanut kahdeksalla keskiviikosta. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrässä ei ole muutosta, heitä on kuusi.



OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 44 koronapotilasta, määrä on kolme enemmän kuin pari päivää sitten. 75 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on viisi enemmän kuin keskiviikkona.



OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Kello 13.25 otsikkoon lisätty sana sairaaloissa.

Juttua muokattu kello 16.42. Korjattu juttuun, että kyse on perjantain tiedoista.