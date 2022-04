Suomessa on sairaalahoidossa 951 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Määrä on 15 potilasta vähemmän kuin maanantaina.

Tehohoidossa on koko maassa 29 koronapotilasta, mikä on kaksi vähemmän kuin maanantaina.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on keskiviikkona hoidettavana 13 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on viisi vähemmän kuin maanantaina.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 167 THL:n keskiviikon lukujen mukaan. Määrä on 13 vähemmän kuin pari päivää sitten. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kolme, mikä on kolme potilasta vähemmän kuin maanantaina.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 39 koronapotilasta, mikä on kolme vähemmän kuin pari päivää sitten. 124 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on seitsemän vähemmän kuin maanantaina.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Oppilaiden eri tarvitse käyttää maskeja Oulun kouluissa

Oppilaiden ei enää tarvitse käyttää maskeja kouluilla Oulussa. Alueellinen koordinaatioryhmä päätti tiistaina poistaa maskisuosituksen kouluilta ja toisen asteen oppilaitoksista Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun kaupungin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimitaan suosituksen mukaan.

Maskeja suositellaan Oulussa edelleen käytettäväksi muun muassa julkisissa sisätiloissa, koronavirustestiin hakeutuessa ja joukkoliikenteessä ainakin ruuhka-aikoina. Muut koronasuositukset pysyvät ennallaan.