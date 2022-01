Vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi, ettei koronapotilaiden määrä ole kasvanut OYSissa viime päivien aikana. Kuva: Tiina Wallin

Koronapotilaiden määrä ei ryöpsähtänyt korkealle Oulun yliopistollisessa sairaalassa joulun ja uudenvuoden pyhien aikana, kommentoi vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Joulukuun alusta lähtien koronapotilaiden määrä on vaihdellut OYSissa 20–30 välillä. Parin viime päivän ajan potilasmäärä on ollut hieman matalampi. Tämän päivän luku on 18.