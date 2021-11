Koronavirustaudin vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut nopeasti Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Syksyn aikana potilaista 80 prosenttia on ollut kokonaan rokottamattomia. Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronavirustaudin vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrä Oulun yliopistollisessa sairaalassa on kasvanut merkittävästi viime päivien aikana. Tällä hetkellä OYSissa on koronavirustaudin vuoksi hoidossa yhteensä 25 potilasta, joista kahdeksan on tehohoidossa.

OYSin vastaava johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoo, että alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan siirtämään toiseen ajankohtaan. Sairaalassa otetaan käyttöön lisäpaikkoja teho-osastolle.