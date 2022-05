Suomessa on sairaalahoidossa 592 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Määrä on 31 potilasta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Tehohoidossa on koko maassa 20 koronapotilasta eli yksi vähemmän kuin viikko sitten.

Viikon aikana koronaan liittyviä kuolemia raportoitiin koko maassa 122. Määrä on 12 vähemmän kuin edellisviikolla.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana viisi koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilaita on yksi enemmän kuin viikko sitten.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on torstaina lukujen mukaan yhteensä 113. Määrä ei ole muuttunut edellisviikosta.

Sen sijaan koronapotilaiden määrä perusterveydenhuollossa on kasvanut yhä pohjoisessa. Heitä on torstain lukujen mukaan 92, eli 11 enemmän edellisviikkoon verrattuna.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa erikoissairaanhoidossa on 20 koronapotilasta. Määrä on 12 vähemmän kuin viikko sitten. Tehohoidossa on yksi koronapotilas, viikko sitten heitä ei ollut ainuttakaan.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.