Oulun kaupunki ohjeistaa, että vierailujen tarpeellisuutta kaupunginsairaalassa on nyt syytä harkita. Kuva: Teija Soini

Koronapotilaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi Oulun kaupunginsairaalassa. Oulun kaupungin vs. terveysjohtaja Jussi Piuva kertoo, että sairaalassa on nyt kymmeniä koronapotilaita.

– Edellisestä viikosta määrä on tuplaantunut. Kysymys on isoista muutoksista. Toivotaan, että tämä olisi vain tartuntapiikki, Piuva kommentoi.