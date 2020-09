Oulu Sinfonia ja muut Suomen sinfoniaorkesterit työllistävät paljon vierailevia ulkomaisia kapellimestareita ja solisteja, joiden Suomeen pääseminen on vielä aikamoista arpapeliä koronan takia. Kuva: Pekka Peura

Hallitus päätti 11.9. rajaliikenteen rajoituksista, jotka tulevat voimaan 19. syyskuuta ja jatkuvat 18. lokakuuta saakka.

Maahantulon rajoitukset poistuvat Suomen ja Islannin, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Liechtensteinin ja Kyproksen väliltä, sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat kotimaastaan Suomeen.

Samalla vahvistettiin korkeamman ilmaantuvuuden maiksi ja alueiksi kaikki ne, joissa koronan ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

Ilmaantuvuusluvut tarkistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) joka torstai, mutta niihin pohjautuvat uudet rajoitukset eivät tule voimaan vielä seuraavalla viikolla, vaan vasta sitä seuraavan viikon maanantaina.

Rajavartiolaitos olisi halunnut voimaan vähän pidemmän, kahden viikon puskurin, mutta hallitus piti kiinni viikosta.

Monelle ulkomaisia kapellimestareita, solisteja tai muita taiteen tekijöitä työllistävälle kulttuurilaitokselle hallituksen "hybridistrategiasta" muodostuu uusi koronavilkku: päällä tai pois.

Tällä ja ensi viikolla tietystä maasta pääse Suomeen, mutta sen jälkeisellä viikolla ehkä ei enää. Tai nyt ei pääse, mutta pian saattaa taas päästä.

Sama ongelma tulee koskemaan kaikkia elämänaloja. Ennakkosuunnittelu pidemmällä kuin viikon parin aikajänteellä jää arpapeliksi.

Muun muassa Ruotsissa, samoin kuin Suomessa pääkaupunkiseudulla, oireinen henkilö pääsee jo nyt koronatestiin omalla verkkoilmoituksella ilman lääkärissä käyntiä.

Kaikkialla Suomessa tämä ei ole mahdollista, mikä THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan johtuu pirstaloituneesta terveysjärjestelmästämme.

Mika Salminen, viime viikolla Ruotsin ilmaantuvuusluku jo kävi yli hallituksen asettaman ilmaantuvuusrajan 25,7:ssä.

Voiko tämä huonolla tuurilla tarkoittaa, että esimerkiksi Oulu Sinfonian taiteellinen johtaja Johannes Gustavsson ei mahdollisesti enää pääsisikään tulemaan vapaasti Ruotsista Suomeen töihin?

– Ei voi luottaa siihen, että jokin maa pysyy 'vihreänä'. Muutoksiin on syytä varautua. Mikäli maan ilmaantuvuusluku on päätöksentekohetkellä yli 25:n, ei sovittelun varaa ole. Näin hallitus halusi menetellä. Työnantajan on kuitenkin mahdollista anoa oman prosessinsa kautta henkilölle erityisryhmäperusteinen lupa tulla Suomeen, sanoo Salminen.

– Viimeistään marraskuussa ryhdytään tulijoilta vaatimaan koronatestejä, jolloin Suomeen pääsee helpommin. Ennen matkaa otettu korontesti saa silloin olla korkeintaan 72 tuntia eli kolme vuorokautta vanha.