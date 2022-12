Kohderyhmille tarkoitettu koronaviruksen tehosterokotus on mahdollista saada joulukuun puolivälissä järjestettävillä alueellisilla rokotuspäivillä.

Koronan tehosterokote on mahdollista saada rokotuspäivillä. Kuva: Jussi Leinonen

Rokotukseen voi mennä ajanvarauksella Ylikiimingin hyvinvointipisteeseen 13. joulukuuta, Haukiputaan hyvinvointikeskukseen ja Oulunsalon terveysasemalle 15. joulukuuta sekä Tuiran hyvinvointikeskukseen 19. joulukuuta. Rokotuspäivissä voi saada ainoastaan koronan tehosterokotteen.

Rokotusajan voi varata puhelimitse numerosta 08 558 41415 maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Rokotukseen tulijan kannattaa varmistaa, että hän kuuluu rokotteen kohderyhmään.

Tehosterokotetta varten voi varata ajan myös Limingantullin rokotuspisteelle, joka palvelee osoitteessa Nuottasaarentie 5. Rokotuspiste on avoinna keskiviikkoisin kello 10.30–17.30. Limingantullissa voi myös saada influenssarokotteen samalla käynnillä, mikäli siihen on oikeutettu. Vuoden viimeisenä keskiviikkona 28. joulukuuta Limingantullin rokotuspiste on kiinni.