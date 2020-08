Koronavilkku-sovellus julkaistaan maanantaina.

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus tuli ladattavaksi maanantaina. Tässä joukko aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia:

Miten Koronavilkku toimii?

Kun käyttäjä on ottanut sovelluksen käyttöön, se voi tunnistaa, milloin kaksi puhelinta on ollut lähellä toisiaan vaadittavan altistumisajan (15 minuuttia tai pidempään).

Jos jollakin käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollosta koodin, jonka hän syöttää sovellukseen.

Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon.

Koronavilkku-sovelluksen käyttö on ilmaista ja vapaaehtoista.

Miksi sovellus kannattaa ottaa käyttöön?

Jokainen voi kysyä itseltään: jos olisin altistunut koronavirukselle, haluaisinko tietää sen? Jos vastaus on kyllä, sovellus kannattaa ladata.

– Joudumme todennäköisesti elämään aika pitkään pandemian kanssa. Sovelluksen ansiosta meillä on yksi lisäkeino ehkäistä koronan leviämistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen perustelee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen ja Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toivovat mahdollisimman monen suomalaisen ottavan Koronavilkku-sovelluksen käyttöönsä.

Loukkaako sovellus yksityisyydensuojaa levittämällä käyttäjän terveystietoja?

Koronavilkku ei kerro mistä, milloin tai keneltä tartunnan on voinut saada. Tietoja henkilöstä tai laitteen sijainnista ei tallenneta, vaan lähekkäin olevat puhelinlaitteet vaihtavat ainoastaan numerotunnisteet.

– Korostan, että tämä on tietoturvallinen. Jokainen saa itse valita, lähettääkö hän altistumistiedon. Ei tarvitse pelätä paljastavansa, että on se altistaja. Sovellus on anonyymi, Salminen korostaa.

Mistä Koronavinkku-sovelluksen voi ladata?

Sen voi ladata Applen ja Googlen sovelluskaupoista yleisimpiin Applen ja Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin puhelimiin. Koronavilkku on ladattu sovelluskauppoihin maanantaina, jonka vuoksi se ei välttämättä vielä löydy sovelluskaupan hakutoiminnolla. Sovelluksen voi ladata heti koronavilkku.fi-sivustolla olevien latauslinkkien kautta.

Ratkaiseeko Koronavilkku tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyvät ongelmat?

Ei. Sovellus helpottaa tartuntojen jäljitystyötä ja auttaa tilanteessa, jossa tartunnan saanut ei tunne tai muista kaikkia tapaamiaan ihmisiä, mutta kysymyksessä on vain lisätyökalu.

– Sovellus on lisä jo olemassa olevien keinojen valikoimaan, mutta se ei korvaa niitä. Jos näitä käytetään yhdessä, sillä on yhteisvaikutus, jolla torjutaan entistä tehokkaammin edipedian leviäminen. Siksi olisi hirveän tärkeää, että mahdollisimman moni ottaisi sovelluksen käyttöön, Salminen vetosi.

– Edelleen tarvitsemme terveydenhuollon henkilöstöä antamaan ohjausta, neuvontaa ja opastusta siinä tilanteessa, kun oma vilkku antaa hälytteen, Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistutti.

Mobiilisovelluksen lataaminen ja käyttö ei ole läheskään kaikille suomalaisille rutiininomainen toimenpide. Mistä voi saada apua, jos haluaa sovelluksen käyttöön, mutta omat digitaidot eivät riitä?

Koronavilkku.fi-sivustolta löytyy apua sovelluksen asennukseen ja käyttöön. Myös Telia, Elisa ja DNA ovat lupautuneet auttamaan asiakkaitaan asennuksissa.