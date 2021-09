Tartuntojen määrän sijasta koronatilanteen vakavuuden tasosta kertoo paremmin se, kuinka paljon sairaalahoitoon ja sairaaloiden tehohoitoon joutuu ihmisiä koronaviruksen takia. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sairaalahoidossa on alle viisi potilasta, ja sama tilanne on jatkunut pitkään.

Koronan takia sairaalaan joutuneita potilaita on tällä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä alle viisi, ja he ovat kaikki Oulun yliopistollisessa sairaalassa Oysissa. Kuva: Teija Soini

– Heinäkuun lopussa oli muutama viikko, että potilaita ei ollut ainoatakaan. Sen jälkeen määrä on vaihdellut viiden molemmin puolin. Nyt parina päivänä se on ollut alle viisi, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.