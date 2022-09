Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on jälleen noususuunnassa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi torstaina, että koko maassa on sairaalahoidossa 749 koronapotilasta. Viikko sitten heitä oli 156 potilasta vähemmän.

Vaikka koronapotilaiden määrä on kasvanut kolmen viime viikon aikana, tehohoidossa olevien määrä on pysynyt kymmenessä.

Koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä laski, niitä oli viikon aikana 53. Määrä on pudonnut parilla kymmenellä tapauksella edellisviikon lukemasta.

Pohjois-Suomessa perusterveydenhuollon osastolla on 126 koronapotilasta, viikko sitten heitä oli 36 vähemmän. Erikoissairaanhoidossa olevia koronapotilaita on 23, määrä on myös noussut viime viikosta. Tehohoidossa on yksi koronapotilas.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kunta yhtymä.

THL:n koronaviruksen jätevesiseurannassa Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolla merkkejä koronaviruksesta on mitattu lisääntyvässä määrin kahden viime viikon aikana.