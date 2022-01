Koronaviruksen antigeenitestit eli kaupoissa myytävät kotitestit menevät kuin kuumille kiville. Alkaneella viikolla pitäisi selvitä, millä aikataululla kotitestien saatavuuspulaa saadaan helpotettua.

Antigeenitestejä maahantuovan Pamark Groupin toimitusjohtajan Minna Åman-Toivion mukaan kotitestejä on tulossa Suomeen miljoonia.

– Ensi viikko on ratkaiseva siinä, milloin saataisiin testejä suuria määriä Suomeen, Åman-Toivio kommentoi STT:lle sunnuntaina.

Pamark on keskeisiä yleisimpien kotitestien maahantuojia Suomessa.

Koronatestejä maahan niin ikään tuovasta Mediq Suomesta kerrottiin STT:lle maanantaina, että he saivat päivän aikana ison erän kotitestejä Suomeen.

– Saimme nyt maahan satojatuhansia testejä, jotka alkavat tulla kuluttajien saataville jo lähipäivinä. Lisää koronan kotitestien eriä tulee meiltä vähittäismyyntiin lähiviikkoina, kertoi Mediq Suomen toimitusjohtaja Heidi Liikkanen.

Testien kysyntä räjähti viranomaissuosituksen myötä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman kotitestien käyttöä koskevan suosituksen jälkeen niiden suosio on räjähtänyt paitsi kuluttajamarkkinoilla myös työpaikoilla ja julkisella sektorilla.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan myynnistä ja omista brändeistä vastaava johtaja Tuuli Luoma kertoi, että koronan kotitestien kysyntä nousi heillä peräti 80-kertaiseksi edeltäneisiin viikkoihin verrattuna.

Rajusti kasvanut kysyntä on tehnyt pikatestin löytämisestä monin paikoin epävarmaa. Kaupoissa ja apteekeissa kotitestit ovat paikoin hetkellisesti loppuneet.

– Koko ajan saadaan testejä maahan, mutta ne menevät sitä mukaa kun ne tulevat, Åman-Toivio kuvaili.

Mediq Suomen Liikkanen myönsi, että näin suuri kotitestien kysyntä tuli yllätyksenä.

– Ei siihen pystytty varautumaan. Kun terveydenhuollon ammattilaiset Suomessa muuttivat suositustaan ja alkoivat erityisesti suositella kotitestejä, kuluttajat tunnollisesti noudattivat suositusta, ja hyvä niin.

Parannusta tammikuun mittaan

Samoin on käynyt muuallakin: kotitestien saatavuudesta on globaali pula, ja testien tuottajat yrittävät vastata kansainväliseen tarpeeseen. Kysyntää on kasvattanut osaltaan myös testien hamstraaminen.

– Tehdaskapasiteetit ovat kovilla, ja taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan, Åman-Toivio kertoi.

K-ryhmän Luoman mukaan täydennyseriä saadaan jatkuvasti.

– Positiivista on se, että testien hyllysaatavuus paranee tammikuun aikana. Tilanteen pitäisi parantua ja normalisoitua.

S-ryhmän liikkeissä odotetaan kotitestien saatavuuden petraavan jo tammikuun alkupuolella.

– S-ryhmän kautta on myyty pandemian aikana nyt noin 800 000 koronan kotitestiä. Tällä hetkellä saatavuuden pitäisi olla aika hyvä Prismoissa, kertoi S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juhani Haara.

Arvonlisäverosta vapautuminen lisännee kysyntää entisestään

Kotitestit vapautettiin väliaikaisesti arvonlisäverosta vuoden alussa, ja verotuksen poistuminen näkyy kuluttajille kauppojen hyllyillä jo nyt.

Esimerkiksi S-ryhmä on kertonut, että kotitestien hinnat laskivat heti tammikuun alusta alkaen kaikissa kauppaketjun myymälöissä vähintään arvonlisäveron verran.

Ylen tietojen mukaan kotitestien hinnat laskivat arvonlisäveron verran tammikuun alusta myös K-ryhmän ja Lidlin kaupoissa. Myös osassa apteekeista testien hinnat laskivat.

Åman-Toivio ei usko, että kotitestin ostaminen on kovin monelle kuluttajalle hintakysymys, mutta on tyytyväinen arvonlisäverosta vapautumisesta.

– Totta kai uskon, että tämä lisää kysyntää, Åman-Toivio sanoi.

Eduskunta päätti kotitestien arvonlisäverosta vapauttamisesta viime viikolla.