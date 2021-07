Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan ko­ro­na­vi­ruk­sen del­tavariantista eli In­tian muunnoksesta on tul­lut myös Kai­nuus­sa hal­lit­se­va muun­nos ke­sä­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen.

Korotapaukset ovat selvästi lisääntyneet Kainuussa viime viikkoina.

Lisäksi brit­ti­va­riant­tia esiin­tyy Kainuussa, jossa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuusluku on nyt 50 edellisten 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuus on 8,75.

En­nus­tei­den mu­kaan del­ta­va­rian­tis­ta tu­lee hal­lit­se­va muun­nos Suo­mes­sa ke­sän ku­lues­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen del­ta­va­riant­ti on tyy­pil­tään her­kem­min ih­mi­sis­tä toi­siin tart­tu­va. Ro­kot­teet tor­ju­vat myös del­ta­va­riant­tia, mut­ta suo­ja­te­ho on mer­kit­tä­vä vas­ta kah­den ro­ko­tean­nok­sen jäl­keen.

Rokotus kannattaa ottaa

– Ro­ko­tuk­set ovat ai­noa kei­no hil­li­tä pan­de­miaa, jo­ten ro­kot­teet tu­lee ot­taa, kun nii­tä on tar­jol­la. Suo­mes­sa kak­ko­san­nok­sia on ro­ko­tet­tu vie­lä vä­hän mo­neen Eu­roo­pan maa­han ver­rat­tu­na, jo­ten le­viä­mis­ris­ki on ole­mas­sa. Kai­nuus­sa toi­sen an­nok­sen on saa­nut noin n nel­jä­so­sa ai­kui­sis­ta, ker­too Kai­nuun so­ten vs. pandemiapäällikkö Tuo­mo Ero­la tiedotteessa.

Tur­va­vä­leis­tä ja kas­vo­mas­kin käy­tös­tä on huo­leh­dit­ta­va muis­sa kuin oman per­heen tai lä­hi­pii­rin koh­taa­mi­sis­sa, muistuttaa Erola.

– Eri­tyi­ses­ti ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa tai muis­sa suu­rem­mis­sa ti­lai­suuk­sis­sa - myös ul­ko­na - on nou­da­tet­ta­va ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta an­net­tu­ja oh­jei­ta.