Koronavuosi on ollut kova oppitunti nuorelle pääministeri Sanna Marinille. Marin on profiloitunut jämäkkänä kriisijohtajana. Nähtäväksi jää, miten pääministerin opit purevat normaalioloissa. Kuva: Arttu Laitala

Politiikan vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen ja jää historiaan koronapandemian takia. Tautitilanteen torjunta ja hoitaminen on imenyt politiikasta kaikki mehut. Hallitus on kokoustanut kerta toisensa jälkeen Säätytalossa vaikeiden asioiden äärellä valmistellen uusia toimia pandemian hillintään.

Viime keväänä kansakunta ja poliitikot yhdistyivät koronakriisin takia tehtyjen toimien taakse. Satojen miljoonien eurojen yritystukien jakamisen, poikkeusolojen toimenpiteiden ja sulkujen myötä on sopeuduttu uuteen arkeen.