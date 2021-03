Oberstdorf

Italia on ilmoittanut jättävänsä kesken hiihdon MM-kisat. Kuvituskuva kisoista. Kuva: LUKAS BARTH-TUTTAS

Italian maajoukkue jättää pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat Saksan Oberstdorfissa kesken. Asiasta kertoo Italian hiihtoliitto.

Italian joukkueessa on todettu koronavirustartuntoja. Italian hiihtoliitto kertoo vetäytyvänsä kisoista, koska se haluaa turvata Italian urheilijoiden terveyden ja MM-kisojen jatkumisen.

Italia ei saavuttanut MM-kisoissa mitaleja.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi, että koronatartunnat levisivät Italian mäkimaajoukkueesta maastohiihtojoukkueeseen.

Koronavirus on päässyt leviämään Oberstdorfissa mäkihypyn puolella. Expressenin mukaan positiivisen koronanäytteen ovat kisoissa antaneet Norjan kultatoivo Halvor Egner Granerud, Italian hyppääjä Jessica Malsiner ja Slovenian valmentaja Zoran Zupancic.

Granerudin kisat ohi

Norjan hiihtoliitto kertoi keskiviikkoaamuna Granerudin koronatartunnasta.

– Olen todella surullinen, mutta oloni on oikein hyvä, lieviä oireita kärsinyt Granerud sanoi tiedotteessa.

Granerud vahvisti Instagram-tilillään, että hänen MM-kisansa ovat ohi.

– Se on sääli, mutta sellaista elämä on joskus. Kaikkein tärkeintä on päästä jälleen täysiin voimiini, Granerud kirjoitti.

Norjan mäkihyppyjoukkueen johtaja Clas Brede Bråthen kertoi, että Norjan joukkueen muut hyppääjät eivät ole olleet lähikontaktissa Granerudin kanssa. Joukkueelle tilattiin uudet koronatestit keskiviikkona.

– Teemme kaikkemme, jotta saisimme tilanteen täysin hallintaan, Bråthen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Granerud, 24, on rohmunnut peräti 11 miesten maailmancupin osakilpailuvoittoa tällä kaudella ja johtaa cupia ylivoimaisesti. Oberstdorfin normaalimäen kisassa hän jäi kuitenkin neljänneksi.

Sunnuntain sekajoukkuekilpailussa Granerud hyppäsi Norjan joukkueessa MM-hopeaa yhdessä Silje Opsethin, Robert Johanssonin ja Maren Lundbyn kanssa.