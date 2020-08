Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 28 100 työtöntä työnhakijaa, kertovat Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Se on 7 000 enemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten ja 8 000 enemmän kuin tammikuussa 2020.

Huomattava kasvu johtuu koronakriisistä. Työttömyys oli loivassa nousussa Pohjois-Pohjanmaalla jo viime vuonna, mutta kevään 2020 "koronashokki" käänsi työttömien määrän jyrkkään nousuun.

Nyt työttömyys on kuitenkin hitaassa laskusuunnassa. Kesäkuun 2020 loppuun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt 2150:lla hakijalla.

Työttömiä on edelleen koronan jäljiltä paljon Pohjois-Pohjanmaalla. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Hyvästä suunnasta huolimatta työttömien työnhakijoiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen huomattavan korkea. Työttömyysaste on 15 prosenttia, mikä on 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä on jokaisessa maakunnan kunnassa viime vuoden heinäkuuta korkeampi. Oulussa on maakunnan korkein työttömyysaste, 16,6 prosenttia. Myös Taivalkoskella työttömyys on korkeaa 16,5 prosentilla ja Iissä 15,8 prosentilla. Alhaisimmat työttömyysasteet ovat Hailuodossa (8 prosenttia), Pyhännällä (8,4 prosenttia) ja Reisjärvellä (9,4 prosenttia).

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten Ylivieskan ja Koillismaan seutukunnissa.

Lomautettuja oli heinäkuun lopussa 4500, mikä on 3500 enemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuun lopusta lomautettujen määrä on kuitenkin vähentynyt noin 2500:lla, kun viime kuukausina moni määräaikaisesti lomautettu on palannut työhönsä.

Lomautusten loppuminen näkyy erityisesti naisten työttömyyden selkeänä vähenemisenä viime kuukausina, sillä lomautukset kohdistuivat keväällä useille naisvaltaisille palvelualoille.

Myös alkaneiden työttömyysjaksojen määrä on maakunnassa aleneva.

Kysyntää työntekijöille riittää koronasta huolimatta

Koronakriisi ei ole lamaannuttanut työvoimakysyntää. Avoimia työpaikkoja oli heinäkuussakin runsaasti tarjolla.

Koko kuukauden aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli tarjolla 8 200 työpaikkaa, mikä oli yli tuhat työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon heinäkuun aikana 3 900, mikä on 200 paikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työpaikkoja oli tarjolla varsinkin ammatillisille perusosaajille. Erityisasiantuntijoiden tarve oli vuoden takaista vähäisempi.

Työttömyys lisääntyi eniten eteläisessä Suomessa

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 417 000, mikä on lähes 119 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyys on kasvanut voimakkaasti kaikkien ely-keskusten alueilla korona-aikana.

Työttömien suhteellinen lisäys on ollut suurin Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.