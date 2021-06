Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan 1. kesäkuuta, että yleisötapahtumien kokoontumisrajoituksista luovutaan. Kuva vuoden 2020 Varjo-festivaalista. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin määrätyt kokoontumisrajoitukset lopetetaan maakunnassa. Päätös astuu voimaan tästä päivästä lähtien aluehallintoviraston päätöksellä.

Tartuntatautilain mukaiset velvoitteet käsienpesun mahdollistamisesta, tartuntojen leviämistä estävistä toimintaohjeista sekä tilojen tehostetusta siivoamisesta ovat edelleen voimassa, vaikka kokoontumisrajoituksista luovutaan.

Päätöstä kokoontumisrajoitusten puoltaa se, että koronaepidemiatilanne pysynyt alueella rauhallisena jo useamman viikon ajan. Suosituksia voidaan purkaa yksi kerrallaan kesän lähestyessä ja rokotusten edetessä.

– Purkutoimenpiteitä suunnitellessa huomioidaan sekä epidemian alueellinen tilanne että valtakunnallinen ohjaus. Monet rajoitukset lähtevät liikkeelle niiden välttämättömyydestä - kun välttämättömyyden peruste poistuu, myös rajoituksia puretaan. Yhä edelleen on kuitenkin tärkeää noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita ja voimassa olevia suosituksia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja koordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen muistuttaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto purki tänään myös Kainuun kuntien alueelle yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin määrätyt kokoontumisrajoitukset.

Järjestäjien velvoite valvoa turvavälejä poistuu

Myös tapahtumien velvoite huolehtia kahden metrin turvavälien pitämisestä osallistujien välillä poistuu. Järjestäjillä ei ole nyt velvoitetta seurata tarkkaa turvavälien metrimäärää, mutta tilaisuudet tulisi yhä järjestää niin, että osallistujat voivat pitää toisiinsa etäisyyttä ja ettei esimerkiksi jonotustilanteissa pääsisi syntymään ruuhkia.

Turvallisuusohjeita kehotetaan pitämään mielessä myös päättäjäisiä ja muita kevään juhlia suunniteltaessa.

– Nyt tehdyn linjauksen mukaan päättäjäisjuhlat esimerkiksi kouluilla voitaisiin pitää, jos tilat vain mahdollistavat riittävän väljyyden. Tässä joudutaan käyttämään koulukohtaistakin harkintaa, Korpelainen sanoo.

Koordinaatioryhmä tarkasteli epidemiatilannetta tiistain kokouksessaan ja totesi Pohjois-Pohjanmaan olevan edelleen epidemian perustasolla. Tartuntoja on esiintynyt maltillisesti, ilmaantuvuus on alhainen ja tartuntaketjut on pystytty pitämään hallinnassa.

– Kuntakohtaiset päätökset ja tiukennukset ovat mahdollisia kuntien niin päättäessä nopeallakin aikataululla, Korpelainen huomauttaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Peruskoulujen ja toisen asteen maskisuosituksesta luovutaan

Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi myös, että koululaisten maskisuosituksesta peruskoulussa ja toisella asteella luovutaan. Maskien käyttöä suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille esimerkiksi joukkoliikenteessä, yleisissä tiloissa ja työpaikoilla.

Koordinaatioryhmä piti etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset toistaiseksi ennallaan, mutta niihin otetaan kantaa lähiviikkojen aikana.

Ministeriöltä ja THL:ltä päivitetty ohjeistus tapahtumien järjestämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet ohjeistuksen, jolla kokoontumisten järjestämiseksi sekä erilaisen tilojen turvallista käytöksi koronaepidemian aikana. Ohjeessa on myös eritelty lakisääteiset velvoitteet tapahtumien järjestäjille.

Kokoontumisissa on muistettava perusohjeet koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi. Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, eikä oireisena saa tulla paikalle. Järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet, hygieniataso ja mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Yleisötilaisuuksien järjestäjillä on velvollisuus seurata ja huomioida aluehallintoviraston lisäksi myös oman kuntansa päätöksiä tilaisuuksien henkilömääristä sekä muista edellytyksistä. Järjestäjien täytyy tehdä yhteistyötä kunnan terveysviranomaisten kanssa, jotta viranomaiset voivat tarvittaessa ohjeistaa tartuntatautilain mukaisesti tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.