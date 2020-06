18-vuotias Awak Kuier on seuraava suomalainen koripallotähti. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Awak Kuier on vasta 18-vuotias, mutta naisten maajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen sijoittaa hänet epäröimättä suomalaisen koripalloilun kaikkien aikojen listalle.

– On selvää, että hän on kaikkien aikojen suomalainen naispelaaja jo nyt. Hän pelaa ihan eri kerroksessa kuin kaikki muut. Hän pystyy pelaamaan koriraudan yläpuolella, eikä maailmassa ole kuin muutama naispelaaja, joka pelaa yhtä korkealla, mutta he ovat kömpelömpiä korinaluspelaajia. Ei tällaista pelaajaa ole missään muualla, Salminen sanoo.

Koronakevät on pysäyttänyt urheilumaailman tavallisen kuhinan ja hidastanut myös Kuierin suunnitelmien toteutumista. Varmaa on kuitenkin se, että hänen tähtäimensä on ensi kaudeksi ulkomaiden ammattilaiskentillä. Haastattelua tehtäessä Kuierin ensi kauden sopimusneuvottelut olivat kesken, eikä hän halunnut kertoa niistä. Hän kuitenkin kertoi millaiseen joukkueeseen haluaisi.

– Haluaisin joukkueeseen, jossa on hyvä joukkuehenki ja pelaajia, jotka ovat haastavia, mutta kumminkin kannustavat minua. Haluaisin päästä pelaamaan ja kaipaan haastetta, mutta tarvitsen myös itsevarmuutta, Kuier sanoi.

Korona-aikana Kuier on muiden Helsingissä oleskelevien koripalloilijoiden tavoin keskittynyt henkilökohtaisten taitojen hiomiseen ja voimaharjoitteluun. Tällä viikolla naisten maajoukkueen pelaajat aloittivat harjoittelun, jossa kontaktit on sallittu.

– Kyllä se (korona-aika) on pistänyt miettimään, että millaista on olla pelaamatta. Minulle on tosi tärkeää päästä kilpailemaan, Kuier sanoi.

Pelottaako tartuntavaara?

– Kyllä minulla pieni pelko on, mutta enemmän ehkä pelkään muiden puolesta, perheen ja kavereiden.

Kuier siirtyi kotkalaisesta PeKasta HBA-Märskyyn ja Mäkelänrinteen urheilulukioon 16-vuotiaana kaudella 2017–2018.

– Kyllä siinä vähän pakostakin aikuistui, kun muutti pois vanhempien luota ja piti hoitaa yksin kaikki asiat. Ensin asuin serkun luona, ja nyt asun omillani. Olen ollut pienestä pitäen aika itsenäinen ja hyvin olen pärjännyt. Olen tykännyt olla täällä tosi paljon, olen saanut hyviä kavereita ja olen päässyt kehittymään. Se (muutto) oli yksi parhaista valinnoista, mitä olen tehnyt, Kuier sanoo.

Pekka Salmisen mielestä Kuier on Helsingissä kehittynyt tasaisesti kaikilla osa-alueilla.

– Kaikki aihiot ovat olleet valmiina, kaikkeen on vain tullut lisää. Totta kai voimaharjoittelussa lisäystä on tullut eniten, mutta kaikki muukin on kehittynyt. Ja oppia siitä, millaisia harjoittelumääriä tarvitaan. Kohtalaisen hyvästä heittäjästä on tullut erinomainen heittäjä, Salminen kuvaa.

Kuierin seuraava iso askel on uusi muutto.

– Aina kun nuoria ihmisiä lähtee maailmalle, heidän henkinen valmiutensa on iso kysymys. Kyllä se otetaan huomioon keskusteluissa agenttien ja seurojen kanssa, että on jonkinlainen turvaverkosto, jos ollaan ensimmäistä kertaa pois kotoa lähdössä. Jokaisella, joka lähtee ensimmäistä kertaa ulkomaille, on haasteita, myös Awakilla, Salminen sanoo.

Vaikka pandemian aiheuttamia rajoituksia on purettu, ensi kauden peleistä ei ole vielä varmuutta.

– Olemme puhuneet, että ei voi tehdä kuin yhden suunnitelman ja muuttaa sitä, jos tilanne vaatii. Mutta kahtakymmentä suunnitelmaa ei voi tehdä, Salminen sanoo.