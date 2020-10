Lauantaina vietetään Asunnottomien yötä. Tapahtuma muistuttaa siitä, että Suomessakin elää tuhansia ihmisiä ja satoja perheitä ilman vakituista asuntoa. Kuva: Pekka Peura

Koronavirusepidemia on pahentanut Suomessa olevien asunnottomien tilannetta entisestään. Asunnottomien parissa työtä tekevät ihmiset arvioivat, että asunnottomien määrä on jälleen kasvussa.

– Tämä tilanne on nostanut asunnottomuuden kohtuuttomuuden esille. Meille kaikille on annettu ohje ”pysy kotona”. Mitä jos kotia ei ole? Monet asunnottomat ovat asuneet ystävien ja tuttujen luona, mutta nyt ymmärrettävästi se on ollut haastavampaa, Pelastusarmeijan sosiaalisen työn esimies Jari Karppinen.

Karppisen mukaan koronavirusepidemia tulee lisäämään sosiaalityön tarvetta entisestään, sillä poikkeuksellinen tilanne kasvattaa syrjäytymisen riskiä.

– Valitettavasti sosiaalityön tarve tulee kasvamaan ja siitä kuuluu jo ääniä: Päihteiden käytön kasvu, heikossa asemassa olevien lapsien kokema väkivalta ja perheiden kiristyvä taloudellinen tilanne. Kriisin akuutti vaihe kysyy paljon niin valtion, kuntien kuin kolmannen sektorin voimavaroja, mutta samalla pitäisi löytää panostusta siihen, että voimme katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, etteivät ihmiset putoa yhteiskunnan rattailta, hän sanoo.

Pelastusarmeija ylläpitää asumisyksikköjä, jotka tarjoavat suojaa ja asunnon useille sadoille ihmisille.

– Tämän vuoden Auta ihmistä -kampanjassamme haluamme kiinnittää huomiota asunnottomien tilanteeseen. Tavoitteemme on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja ihmisten joutumista asunnottomiksi, Karppinen sanoo.

Lähes 5 000 ihmistä elää ilman asuntoa

Suomessa vietetään tänään lauantaina Asunnottomien yötä. Tapahtuma on suurin vuosittain toistuva sosiaali- ja terveyspoliittinen tapahtuma. Koronaepidemian vuoksi tapahtuma toteutetaan pääasiassa virtuaalisesti.

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä järjestettävän päivän teemana "Oma koti hurjan kallis".

Suomessa elää noin 4 600 ihmistä, joilla ei ole vakinaista kotia tai asuntoa. Yli puolet asunnottomista elää pääkaupunkiseudulla.

Vailla asuntoa olevia perheitä on 260. Näissä perheissä elää 275 lasta. Alle 25-vuotiaita asunnottomia Suomessa on noin 850.

Asunnottomuus on usein piiloasunnottomuutta, joka tarkoittaa sitä, että vailla kotia oleva ihminen yöpyy kavereiden tai sukulaisten luona.

Ulkona nukkuvat asunnottomat haketuvat piiloon katseilta esimerkiksi metsiin, rappukäytäviin, avoimiin liiketiloihin tai ensisuojiin.