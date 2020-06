Korona-aikana lisääntynyt päihteiden käyttö on lisännyt EHYT ry:n Päihdeneuvonta-puhelinpalvelun soittoja 15 prosentilla. Puheluissa ovat olleet esillä muun muassa lisääntynyt kotona oleminen, työn menetys ja yksinäisyys. Kuvituskuva. Kuva: Colourbox

Koronakriisi, lomautukset ja yksinäisyys ovat näkyneet kevään aikana suomalaisten päihteiden käytössä.

Ympärivuorokautista Päihdeneuvonta-puhelinpalvelua ylläpitävä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kertoo saaneensa maalis-toukokuun aikana yhteensä 2097 soittoa. Soittoja oli siis 15 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2019.

Päihdeneuvonta-puhelinpalvelu on tarkoitettu neuvonnaksi ihmisille, joita huolestuttaa oma tai läheisen päihteidenkäyttö.

EHYT ry:n mukaan koronavirustilanne on vaikuttanut huomattavasti puheluiden aiheisiin. Monilla yhteyttä ottaneilla päihteidenkäyttö on pahentunut, kun he ovat tulleet lomautetuksi tai menettäneet koronakriisin takia työnsä.

– Moni heistä on jo aiemmin juonut runsaasti tai käyttänyt muita päihteitä. Nyt käyttö on muuttunut jokapäiväiseksi, Päihdeneuvonnan päällikkö Minttu Tavia kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Osa yhteydenotoista on tullut etätöissä olevilta, joiden päihteiden käyttö on pysynyt aiemmin kurissa sosiaalisen kontrollin vuoksi. EHYT ry:n mukaan läheisille on saattanut paljastua, että puoliso tai teini-ikäinen käyttää päihteitä paljon tai ongelmaksi asti, kun perheet ovat viettäneet tavallista enemmän aikaa yhdessä.

Yhteyttä Päihdeneuvontaan ovat ottaneet myös yksin asuvat, kuten eläkeläiset tai työelämän ulkopuolella olevat, joiden rutiineihin on voinut kuulua vierailu esimerkiksi kohtaamispaikassa.

– Yksinäisten soittajien ryhmään kuuluu päihteitä runsaasti käyttäviä sekä niitä, joille vertaistoiminta on ollut tärkeää päihteettömyyden kannalta, Tavia kuvailee.

Alkoholin käytön lisääntyminen näkyy Päihdeneuvonnan puheluissa tyypillisesti loppukesästä, kun lomalla normaalia enemmän juoneiden on ollut vaikeuksia päästä työkuntoon. Tänä vuonna voi EHYT ry:n mukaan olla olemassa riski, että normaaliin arkeen palaaminen vaikeutuu poikkeuksellisen kevään ja kesälomakauden aikana lisääntyneen päihteiden käytön vuoksi.

– Meille kannattaa soittaa, jos oma tai läheisen päihteidenkäyttö huolestuttaa vähänkin. Usein jo ammattilaisen kanssa keskusteleminen helpottaa oloa. Autamme myös löytämään jatkoapua, Tavia sanoo.

Päihdeneuvonta toimii joka päivä ympärivuorokautisesti myös kesäaikaan.