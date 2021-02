Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa on todettu lauantaina kello 14 mennessä kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartuntalähteinä ovat perhe ja muu tietty tartuntalähde.

Karanteeniin on tänään asetettu 16 henkilöä. Tänään ei ole ilmennyt uusia joukkoaltistumisia.

Oulussa on tällä viikolla lauantai-iltapäivään mennessä ilmennyt 24 uutta tartuntaa, mikä on noin puolet vähemmän kuin edellisellä viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu 162 henkilöä, mikä on noin puolet enemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan. Tällä viikolla on todettu yksi uusi joukkoaltistuminen.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 38,1. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 39,4. Molemmat luvut ovat laskussa.

Oulu on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta epidemia on laantumassa.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Aivan lievissäkin oireissa hakeutuminen koronatestiin on edelleen erittäin tärkeää. Oireista ei voi itse päätellä onko kyse koronasta vai jostain muusta. Aktiivinen testeihin hakeutuminen auttaa pitämään Oulun epidemiatilannetta parempana.