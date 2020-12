Työttömyyspäivärahan enimmäisajan laskuri alkaa raksuttaa normaaliin tapaan tammikuun alusta lukien. Kuva: Jaakko Elenius

Koronaepidemian takia työlainsäädäntöön tehdyt tilapäiset muutokset päättyvät vuodenvaihteessa. Sen jälkeen palataan noudattamaan tavanomaista lainsäädäntöä.

Lomautusilmoitusaika

Lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin koronavirusepidemian takia tilapäisesti viiteen päivään. Ilmoitusaika on 1.1.2021 alkaen 14 päivää.

Lyhyempää lomautusilmoitusaikaa voidaan soveltaa silloin, kun lomautusilmoitus on annettu viimeistään 31.12.2020. Tällöin lomautusilmoitusaika on viisi päivää, vaikka lomautus alkaisi vasta vuoden 2021 puolella.

YT-neuvottelujen kesto

Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennettiin väliaikaisesti viiteen päivään. Kestoaika on 1.1.2021 alkaen kuusi viikkoa tai 14 päivää.

Takaisinottovelvoite

Työntekijän takaisinottovelvollisuutta tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tehtävän irtisanomisen yhteydessä pidennettiin koronavirusepidemian takia yhdeksään kuukauteen. Takaisinottoaika on 1.1.2021 alkaen neljä tai kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuuden kesto määräytyy sen mukaan, milloin työsopimus on irtisanottu. Ratkaisevaa on, milloin työntekijälle on toimitettu irtisanomisilmoitus.

Jos työsopimus on irtisanottu viimeistään 31.12.2020, sovelletaan yhdeksän kuukauden takaisinottoaikaa, vaikka työsuhde päättyisi irtisanomisajan jälkeen vasta myöhemmin.

Määräaikaisten lomautusoikeus

Työnantajalla on ollut koronavirusepidemian takia oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Koeajan potkut

Työnantajalla on ollut oikeus purkaa koeajalla olevan työntekijän työsopimuksen myös työsopimuslain tarkoittamalla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Vuodenvaihteessa päättyy myös osa työttömyysturvaan tehdyistä väliaikaisista helpotuksista:

Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaan palaa 1.1.2021 lähtien viiden päivän omavastuuaika. Päivärahaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa niille, joiden työttömyys alkaa viimeistään 31.12.2020.

Enimmäisajan laskenta

Työttömyyspäivärahan 300–500 päivän enimmäisaika alkaa jälleen kulua normaalisti 1.1.2021 alkaen. Enimmäisaika ei kulunut lomautuksilla, jotka alkoivat 16.3.2020 jälkeen, eikä 1.7.2020 alkaen myöskään muilla työttömillä.

Työssäoloehto

Palkansaaja ei enää 1.1.2021 lähtien voi saada oikeutta työttömyyspäivärahaan vain 13 kalenteriviikon työssäoloehdolla. Vuoden alussa palataan normaaliin 26 kalenteriviikon työssäolon vaatimukseen viimeisen 28 kuukauden aikana.

Päättyviä poikkeuksia

Oikeus työttömyysturvaan ei enää 1.1.2021 alkaen säily seuraavissa poikkeuksellisissa tilanteissa:

Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.

Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronavirusepidemiasta johtuen.

Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.

Omaehtoinen opiskelu

TE-toimisto ei voi enää 1.1.2021 lähtien poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta eikä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen.

Lomautettujen yritystoiminta

Lomautettujen yritystoimintaa aletaan jälleen tutkia TE-toimistoissa 1.1.2021 alkaen.