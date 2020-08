Koronavirustartunnan saanut henkilö vieraili Oulussa perjantaina 14.8. Grill Itissä ja Amarillossa. Kuva: Annanpalo Timo

Oulussa on todettu koronavirustartunta henkilöllä, joka on vieraillut asiakkaana ravintoloissa Grill it! ja Amarillo viime perjantai-illan ja -yön aikana.

Henkilö oli ollut ravintoloissa perjantain 14. elokuuta kello 18 ja lauantain 15. elokuuta kello 02 välisenä aikana.

Koronatartunta todettiin viime sunnuntaina otetussa näytteessä. Oulussa tehdään tällä hetkellä jäljitystyötä tartunnan alkuperän selvittämiseksi. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, mistä henkilö on saanut tartunnan. Henkilö ei ole käynyt ulkomailla.

Oulun kaupungin tartuntatautiviranomaiset kertovat, että sairastuneen lähikontaktit, muun muassa hänen kanssaan ravintolassa olleet henkilöt, on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Sairastuneen kanssa samaan aikana Grill it! ja Amarillo -ravintoloissa vierailleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan mahdollisia koronavirusinfektioon sopivia oireita.

– Ravintoloissa olleiden henkilöiden, joihin ei ole otettu yhteyttä, ei tarvitse huolehtia karanteenista, mutta kehotamme seuraamaan oireita. Lievistäkin oireista on tultava koronatestiin, Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko kertoo.

Oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, nuha, lihaskivut ja mukana voi olla vatsaoireita, pahoinvointia tai ripuli. Jos oireita ilmenee, niin on syytä hakeutua välittömästi näytteenottoon.

Tartunnan riski on vähäinen, eikä muilla asiakkailla tai henkilökunnalla ole tarvetta jäädä karanteeniin.

Oulun kaupungin tartuntatautiviranomaiset muistuttavat, että jos ilmenee lieviäkään hengitystieinfektio-oireita, tulee jäädä kotiin sairastamaan ja hakeutua koronanäytteenottoon.

Juttua muokattu 20.8.2020 kello 14.14: lisätty tieto tartuntaketjun jäljityksestä ja Jarkko Huuskon kommentti.