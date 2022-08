Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatukseen ja kouluun saa mennä vain terveenä. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun kouluissa on liikkeellä on sekä koronavirusta että myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia. Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan yleisellä tasolla on tiedossa, että koronaa liikkuu paljon kouluissa.



Lukuvuoden aluksi kouluilta ei ole kuitenkaan erikseen kerätty tietoja koronamääristä.

Oppilaiden ja päiväkotilasten vanhemmille tiedotettiin Oulussa keskiviikkona, että tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi varhaiskasvatukseen ja kouluun saa mennä vain terveenä.