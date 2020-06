Noora Hirvonen on tutkinut, miten ihmiset rakentavat käsityksiään maailmasta hankkimalla tietoa omien kokemustensa ulkopuolelta. Koronaepidemia on ollut poikkeustilanne, jossa tietoa on ollut saatavilla yhtä aikaa sekä ylen määrin että liian vähän.

Kuva: Teija Soini