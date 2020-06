Koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa. Kotimaanmatkailun ja terassien aukeamisen on pelätty nostavan koronaluvut taas nousuun. Kuva: Joel Maisalmi

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestivät tilannekatsauksen koronavirustilanteesta torstaiaamupäivällä.

Tilannekatsauksessa käsiteltiin tautitilanteen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä, koronavirustilanteen epidemiologista arviota ja lainsäädäntömuutoksia, joiden avulla voidaan kehittää tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus.

Tietojen luovuttaminen mobiilisovelluksessa vapaaehtoista

Hallitus suunnittelee ottavansa käyttöön mobiilisovelluksen, jonka avulla halutaan katkaista tartuntaketjut entistä tehokkaammin, kertoi tilannekatsauksessa Sosiaali- ja terveysministeriön pääsihteeri Päivi Salo.

Salo kertoo, että kehityksessä on pyritty ottamaan huomioon yksityisyydensuoja ja tietosuoja. Tämän takia sovelluksen lataaminen ja poistaminen on vapaaehtoista. Myös terveystietojen luovuttaminen sovelluksessa on vapaaehtoista.

Käytännössä sovellus toimisi niin, että kun ihminen saa koronadiagnoosin, hän voi päättää lähetetäänkö tieto eteenpäin niille, jotka ovat mahdollisesti altistuneet koronavirukselle hänen kauttaan. Myös altistusviestin saanut saa päättää haluaako hän lähettää omat tietonsa viranomaisille.

Sovelluksen on tarkoitus helpottaa koronalle mahdollisesti altistuneiden ihmisten tavoittamista. Sen avulla voidaan tavoittaa ne ihmiset, joita koronaan sairastunut ei tunne lainkaan.

Sovellus ei kuitenkaan suoraan vähennä terveydenhuollon työtä, sillä esimerkiksi jäljittäminen ja karanteenipäätökset jäävät yhä viranomaisten vastuulle.

Sovelluksen hyödyllisyys riippuu siitä, kuinka moni ihminen ottaa sen käyttöön ja pitää sitä päällä. Mobiilisovellus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuun aikana.

Mökkiläistenkin pitää hakeutua testeihin

Koronavirusepidemia on edelleen hidastunut jonkin verran edellisten kahden viikon tilanteeseen verrattuna.

Viime viikolla kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ei ole todettu lainkaan uusia tapauksia. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on niin ikään laskenut.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,75–0,80. Luku tarkoittaa sitä, että koronavirusepidemia on Suomessa laskussa.

Koronatilannekatsauksessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen halusi korostaa, että testeihin on yhä hakeuduttava nopeasti, mikäli koronaan viittaavia oireita ilmenee. Mökkiläistenkin tulisi ottaa rohkeasti yhteyttä paikalliseen terveyskeskukseen ja kysyä missä testin voi tehdä.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viime viikolla koronavirustestejä tehtiin vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Suojavarustetilanne puolestaan on parempi kuin talvella. Hengityssuojaimia on kohtalaisesti ja muiden suojavarusteiden, kuten suojavaatteiden ja suojakäsineiden, riittävyys on arvion mukaan tällä hetkellä hyvä.

Palveluihin hakeutumista toivotaan

Tilannekatsauksessa palvelujärjestelmän tilanteesta kertoi STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen.

Kumpulainen kertoi, että kiireettömien perusterveydenhoidonkäyntien kysyntä on edelleen vähäistä, vaikka palvelua on nyt tarjolla.

Palvelutarpeista tulee eniten nousemaan tarve lastensuojelulle sekä mielenterveys-, päihde- ja ikäihmistenpalveluille.

Kumpulainen kertoo, että kunnista on tullut viestiä, etteivät asiakkaat hakeudu palveluihin. Huolestuttavaa on se, ettei uusien oireiden kanssa tulla peruspalveluihin, jolloin tutkimus ja hoitopolku eivät käynnisty.

Tiedotustilaisuudessa Kumpulainen lähetti viestin, että mikäli tarve palveluille löytyy, niihin kannattaa nyt hakeutua.