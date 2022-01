Oulun kymmenen katsotuinta elokuvaa 2021

Finnkino Plaza

1. 007 No Time to Die

2. Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily

3. Dyyni

4. Fast & Furious 9

5. Spider-Man: No Way Home

6. Syke-elokuva: Hätätila

7. Black Widow

8. Venom: Let There Be Carnage

9. Ryhmä Hau -elokuva

10. Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings

Star

1. 007 No Time To Die

2. Dyyni

3. Pertsa ja Kilu

4. Hytti nro 6

5. Ryhmä hau -elokuva

6. Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily

7. Isä

8. The Boss Baby: Perhebisnes

9. Syke-elokuva: Hätätila

10. Croodit: Uusi aika

Studio

1. Hytti n:ro 6

2. Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

3. Isä

4. Nomadland

5. Yhdessä

6. Minari

7. Supernova

8. Ikuiseen rauhaan

9. Sama nainen

10. Persian oppitunnit