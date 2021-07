Oulu

Kiiminkiläinen Kirsi Tuohimaa säilyttää pihassaan vanhempiensa saunavaunua. Hän kulkee saunomassa vaunussa silloin, kun pienen lapsen hoidolta ehtii. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kärrysaunat, saunavaunut, liikutettavat saunat tai mobiilisaunat – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niistä koettiin Suomessa melkoinen buumi viime vuosina. Useat tekivät niitä itse, mutta sitten alkoi tulla teollisia saunavaunujen tekijöitä. Korona vain lisäsi saunavaunujen vetäjiä.

Vieläkö saunavaunut menevät kuin kuumille kiuaskiville, Pete Lohi, Suomessa ensimmäiseksi teollisen saunavaunutuotannon aloittaneen kempeleläisen Lapelland Oy:n toimitusjohtaja?

– Myynti on kasvanut koko ajan tasaisesti. Piikkejä ei ole ollut, mutta koronapandemian aikana kasvu on ollut voimakkaampaa kuin aikaisemmin. On alettu miettiä, mitä elämänlaatua parantavia hankintoja voisi tehdä, kun ulkomaille tai ravintoloihin ei pääse.