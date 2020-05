Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) kertoi jo huhtikuussa varautuvansa koronaepidemian aiheuttamaan lisähenkilöstön tarpeeseen säännöstelemällä kesäkaudella yhtäjaksoisesti pidettäviä vuosilomapäiviä.

Suuri osa henkilöstöstä joutui varautumaan siihen, että pisin yhtäjaksoinen pätkä kesälomaa kestää enintään kymmenen päivää, ja lomia voitiin vahvistaa vasta 28. kesäkuuta saakka. Nyt linjauksia on hieman helpotettu.

– Maanantaista lähtien vuosilomat voidaan vahvistaa 9. elokuuta saakka, koska ainakaan siihen mennessä epidemiahuippua ei meillä odoteta. Tämän myötä voi olla, että sinne saadaan nyt pidempiäkin yhtäjaksoisia lomajaksoja, PPSHP:n henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoo.

Kesälomia suitsitaan nimenomaan toiminnoissa, jotka ovat välttämättömiä koronaepidemiavalmiuden turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi.

– Se koskee kuitenkin satoja ihmisiä, jotka työskentelevät muun muassa yhteispäivystyksessä, teho- ja vuodeosastoilla sekä sairaanhoidollisissa tukipalveluissa. Suurin osa heistä on hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä, Jääskeläinen sanoo.

– Kaikille turvataan vähintään 65 prosenttia ansaitun loman kokonaismäärästä kesäloma-aikana, mutta kaikki eivät voi pitää sitä yhtäjaksoisena.

Kesäsijaisia tarvitaan satoja

Lomia on nyt pitänyt levittää koko kesälomakaudelle toukokuun alusta syyskuun loppuun.

– Normaalisti meillä on kesäaikana enemmän toiminnan sulkuja ja supistuksia, koska tietyissä toiminnoissa on kesäisin rauhallisempaa. Nyt on pystyttävä varmistamaan epidemiavalmius, Jääskeläinen toteaa.

Jääskeläinen myöntää, että poikkeukselliset lomajärjestelyt ovat harmittaneet monia.

– Aiheuttaahan se mielipahaa, kun ansaittua vuosilomaa ei kovan työn ja kiivaan koronakevään jälkeen pääse pitämään suunnitellusti. Mutta uskon, että yhtäjaksoisia lomia päästään nyt vahvistamaan enemmän.

PPSHP:n palveluksessa on lähes 7 000 ihmistä, joista suurin osa työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). Naisten osuus koko henkilöstöstä on lähes 80 prosenttia.

Esimerkiksi OYSin hoitohenkilöstöä tuuraamaan tarvitaan tänä kesänä noin 460 kesätyöntekijää.

– Suurin ryhmä on sairaanhoitajat, ja sijaisista aika iso osa on loppuvaiheen opiskelijoita. Sijaisia on saatu hyvin, ja nyt meille tulee kesäksi myös viisi valmista hoitajaa vuokratyöfirmojen kautta, Jääskeläinen kertoo.