Korona kurittaa edelleen rajusti henkilöstöravintoloita. Ruokailijoiden määrä kyntää yhä pahasti alamaissa, eikä nopeaa helpotusta tilanteeseen ole näköpiirissä.

– Koko ravintola-ala on ahtaalla, ja pahiten kärsineitä ovat juuri henkilöstöravintolat. Toimiala ui todella syvällä, sanoo alan etujärjestön Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Kolmesta alan yrityksestä eli Compass Groupista, Sodexosta ja Antellilta kerrotaan, että henkilöstöravintoloissa on kokonaisuutena ottaen noin puolet tai jopa yli puolet vähemmän asiakkaita kuin aikana ennen koronaa.

Helsingissä toimiva Antellin ravintola kuvattuna noin vuosi sitten.

Mullistus tapahtui liki yhdessä yössä viime vuoden maaliskuussa, kun Suomi meni kiinni ja ihmiset siirtyivät sankoin joukoin etätöihin ja -opiskeluun.

Kevään shokkivaihetta seurasi Compass Group Suomen operatiivisen johtajan Hannu Rahnaston mukaan kesä, joka on henkilöstöravintoloissa tavallisestikin hiljaisempaa aikaa. Alkusyksystä alalla oli nähtävissä hieman positiivista virettä, mutta se tyssäsi alkuunsa, kun koronan toinen aalto iski.

– Ravintoloiden asiakasmäärä ei ole syksystä noussut, oikeastaan jopa päinvastoin, jos katsotaan sitä, missä oltiin esimerkiksi lokakuussa, Rahnasto sanoo.

Ovia kiinni ja ihmisiä pois

Asiakasmäärien raju pudotus näkyy muun muassa siitä, miten yritykset pystyvät pitämään ihmisiä töissä ja mitä paikkoja kannattaa pitää auki.

Esimerkiksi Compass Group ilmoitti tammikuun lopulla yt-neuvottelujen tuloksesta, jonka myötä enintään 365 ravintolahenkilöstön edustajaa irtisanotaan, korkeintaan 550 osa-aikaistetaan ja enintään 2 300 ihmistä lomautetaan määräaikaisesti tai toistaiseksi. Lomautukset ja irtisanomiset ovat tuttuja asioita myös muissa alan yrityksissä.

– Meillä on tällä hetkellä lomautettuna koko- tai osa-aikaisesti noin 700 henkilöä 1 600:sta. Irtisanomisiakin on ollut, mutta määrällisesti vähemmän, sanoo Sodexon liiketoimintajohtaja Pia Romu.

Luvuissa on mukana muukin toiminta kuin henkilöstöravintolat.

Antellillakin aktiivisesti töissä olevien määrä on pudonnut noin puoleen eli 250:een.

Kaikista kolmesta yrityksestä kerrotaan, että osa toimipaikoista on koronakurimuksen vuoksi väliaikaisesti suljettu ja joissakin tapauksissa sopimus kumppanin kanssa on päättynyt kokonaan. Kaikkiaan joko väliaikaisesti tai kokonaan suljettuja yksiköitä on näissä yrityksissä yli sata.

Aukiolevien henkilöstöravintoloiden osalta on tehty supistuksia esimerkiksi palveluaikoihin ja ruokavalikoimiin.

– Jos aiemmin on ollut vaikkapa kolme kokkia ja nyt yksi, niin se yksi ei pysty tekemään niin suurta valikoimaa erilaisia ruokia lounasbuffetiin, sanoo Antellin kaupallinen johtaja Mari Kähkönen.

Aterioita autosta ja ruokakaupasta

Henkilöstöravintoloita pyörittävissä yrityksissä uskotaan, että ihmiset palaavat jossain vaiheessa koronakurimuksen helpottaessa kotoa takaisin työpaikoilleen, mutta eivät samassa mittakaavassa kuin ennen.

Etätyö ja -opiskelu on tullut enenevässä määrin jäädäkseen, mikä haastaa henkilöstöravintola-alan yritykset muokkaamaan toimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia palveluita.

– Alan matka on ollut ruokaloista ravintoloiksi ja seuraava askel, minkä itse näen, on ravintoloista ruokapalvelutoimijaksi, Rahnasto sanoo.

Jatkossa henkilöstöravintolat saattavatkin palvella asiakkaita entistä vahvemmin myös omien toimipisteidensä seinien ulkopuolella.

Siirtymää pois henkilöstöravintolan pöydän äärestä ilmentävät muun muassa erilaiset noutomyynti- ja verkkokaupparatkaisut – jopa aterioiden myynti vaikkapa pääkaupunkiseudulla kiertävästä ruoka-autosta tai vähittäiskauppojen kautta.