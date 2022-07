Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö on ollut täysin jäissä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi täysimittaisesti Ukrainaan. Pietarissa myytiin kuitenkin vielä toukokuussa tuotteita Suomesta, Suomen lipun koristamana. Kuva: ANATOLY MALTSEV

Analyysi

Venäläisten matkailijoiden viisumeiden karsiminen vaikuttaa nopealta ja moraaliselta tavalta osoittaa Kremlin vallanpitäjille näkyvästi, että Suomi ei sulata Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Viisumikysymys on noussut isoksi juuri Suomessa eikä se ole ihme, sillä Suomi on ollut venäläisten tärkein portti Eurooppaan. Venäläisten lomailua Euroopassa on vaikeaa katsoa sivusta samalla, kun uutiset ukrainalaisiin siviileihin kohdistuvista järjettömistä pommituksista ovat arkipäivää.