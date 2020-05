Counter-Strike: Global Offensive -räiskintäpelissä kilpailevan SJ Gamingin liminkalaisen Tuomas ”SADDYX” Louhimaan ei tarvitsehuolehtia siitä, että e-urheilulta loppuisivat rahat. Laji on yksi harvoista, joka on tällä hetkellä taloudellisesti vakaalla pohjalla. SJ Gamingin omistaja on SuperJymy Oy, jonka tunnetuin brändi pesäpalloseura Sotkamon Jymy.

Kuva: Finnish Esports League