Milla (vas.) ja Karo tulivat Tampereelta Rukalle laskettelemaan. – Koronarajoitteet Rukalla vaikuttavat riittäviltä. Ravintoloiden aukioloaikaa on rajoitettu isosti. Koska laskettelu on täällä pääasia, hissejä ei voida sulkea, joten niistä on yritetty tehdä mahdollisimman turvalliset, Milla sanoo.

Kuva: Kaisa Vänskä