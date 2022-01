Koronatartuntoja todetaan Kainuussa nyt ennätyksellisiä määriä, kertoo Kainuun sote tiedotteessa. Luvut ovat päivässä suurempia kuin aiemmat viikkotartunnat. Lauantaina Kainuussa todettiin 96 koronatartuntaa ja perjantaina 149.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) on asettanut maakuntaan kokoontumisrajoituksen tästä päivästä alkaen. Maakunnassa on kielletty kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin sisätiloissa osallistuu yli 20 henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä. Rajoitus on voimassa 6. helmikuuta saakka. Osallistujamäärää koskevasta rajoituksesta voi vapautua vaatimalla koronapassin esittämistä yli 16-vuotiailta.

Myös Kainuussa tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Jatkossa tartunnanjäljitys siirtyy antamaan positiivisen tuloksen saaneille jatko-ohjeet ja ensitiedon eristysmääräyksestä pääosin tekstiviestillä.

– Sairastuneet voivat auttaa tartunnanjäljitystä listaamalla itse kontakteja ja yhteystietoja valmiiksi ja toimittamaan ne pyydettäessä jäljitykselle. Tärkeä apu on myös, että sairastuneet itse ilmoittavat lähikontakteissa olleille tilanteesta, tiedotteessa sanotaan.