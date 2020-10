Oulussa on tällä viikolla torstaihin mennessä todettu noin 40 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Hieman alle puolet tartunnoista tulivat tietoon keskiviikkona. Altistuneita on useita satoja.

Tartuntaketjut on saatu pääosin selvitettyä. Joukossa on muutamia tartuntoja, joissa tartunnanlähde on epäselvä.

Tiedotteen mukaan tartuntoihin liittyy useita joukkoaltistumisia, joista suurin ryhmä on nuorten ryhmäurheiluharrastuksissa syntyneet nuorten ja aikuisten altistumiset. Tauti on levinnyt myös perheiden sisällä.

Oulun kaupunki on lisännyt tartuntaketjujen jäljittämiskapasiteettia ja varautuu jatkamaan jäljittämistä myös viikonloppuna.

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pitivät tänään kokouksen Oulun koronatilanteesta. Alueellinen koronan koordinaatioryhmä pitää ylimääräisen kokouksen huomenna perjantaina.

Kaupunki muistuttaa tiedotteessa, että karanteeniin asetettujen tulee noudattaa tartuntatautiviranomaisten ohjeita erityisesti karanteenisäännösten osalta.

– Karanteenissa ei saa poistua kotoa. Samoin testitulosta odottaessa tulee käyttäytyä, kuten karanteenissa, ohjeistaa Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo tiedotteessa.

Koronatestiin on edelleen tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa. Tiedotteen mukaan aikoja on tarjolla runsaasti ja testituloksen saa nopeasti.

Koronatartuntojen ehkäisyssä tärkeää on huolehtia riittävästä etäisyydestä muihin ihmisiin, pestä käsiä ja käyttää käsidesiä. Myös maskin käyttö on tarpeellista joukkoliikenteessä ja silloin, kun turvavälejä ei voida pitää.