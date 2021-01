Lapsiperhe- ja parisuhdetyön asiantuntija Riitta Alatalo sanoo, että arjen rutiineista ja viikkorytmistä kiinni pitäminen on sitä tärkeämpää, mitä nuorempia lapsia perheessä on. Kuva: Jarmo Kontiainen

Korona koettelee perheitä. Jo keväällä poliisin kotihälytystehtävät lisääntyivät, ja syksyllä lastensuojeluilmoitusten määrä alkoi kasvaa. Erilaisten auttavien puhelinten työmäärä on lisääntynyt.

Poikkeusaika näkyy myös perheiden ongelmiin ilmaista apua tarjoavan Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemian toiminnassa. Kun toiminta on siirretty verkkoon, toimintaan osallistuvien vanhempien ja lasten määrä on lisääntynyt selvästi. Tarjolla on luentoja, työpajoja, vanhemmuusryhmiä ja yksilöllistä ohjausta.