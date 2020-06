Yksi koronapandemian huomattavista talousvaikutuksista on ollut käteisen rahan käytön romahtaminen. Suomessa on tehty tänä keväänä jopa 40–45 prosenttia vähemmän käteisnostoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Pankkiautomaatilla asioinut porilainen Saara Leinon, 16, maksaa ostoksensa lähes poikkeuksetta kortilla. Koronakevään aikana se on korostunut entisestään. Käteisen hyvä puoli on se, että sitä käyttää harkitummin, kun raha on konkreettisesti olemassa. Minulle ei olisi silti ongelma, vaikka käteinen poistuisi kokonaan käytöstä. Kuva: Veera Korhonen

– Pandemian alkuvaiheessa laskua viime vuoteen oli noin 50 prosenttia, toukokuussakin vielä lähes 40 prosenttia. Kesäkuun alussa käteisnostoja tehtiin 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

– Käteistapahtumien määrän palautuminen kohti normaalia on alkanut, mutta täysmääräisesti se tuskin toteutuu, OP Ryhmän maksamisesta, tileistä ja taloudenhallinnasta vastaava johtaja Masa Peura sanoo.

Spekulaatiot käteisen katoamisesta kokonaan ovat kuitenkin ennenaikaisia.

Monet kaupat ovat suosittaneet välttämään käteistä koronapandemian aikana. Ohjeistus on luonteeltaan tilapäinen.

Käteisen lisäksi myös kaikkien muiden maksutapojen volyymit ovat laskeneet. Nordean tuoreen tilaston mukaan viikolla 21 eli toukokuun loppupuolella suomalaisten kortilla maksaminen oli euroissa mitattuna vajaat 10 prosenttia pienempää kuin ennen koronakriisiä. Vuodentakaiseen verrattuna kuluttaminen oli reilut 10 prosenttia vähäisempää.

Käteisen käytön väheneminen itsessään ei ole uutinen.

– Käteisnostojen määrä on laskenut jo pitkään keskimäärin noin 10 prosentin vuosivauhtia. Korona on kiihdyttänyt kehitystä ainakin tilapäisesti, Peura arvioi.

Mitä pysyviä vaikutuksia koronakevät on aiheuttanut ihmisten maksukäyttäytymiseen?

– Varmasti se on edistänyt niin sanottua digisiirtymää. Osa asiakkaista on uuden tilanteen edessä opetellut käyttämään digitaalisia pankkipalveluita ja havainnut niiden helppouden. Kuinka isosta muutoksesta on kyse, sitä on vielä ennenaikaista arvioida. Syksyllä olemme viisaampia, kun yhteiskunnan avautuminen on pidemmällä, korteista vastaava Nordean johtaja Valtteri Korhonen pohtii.

Suomen Pankin kyselytutkimuksen mukaan kymmenen vuotta sitten yli kolmannes suomalasista ilmoitti käyttävänsä maksuvälineenä pääasiassa käteistä, viime vuonna enää joka yhdeksäs.

Vaikka suuntaus on selvä, ei käteistä suosivien joukko ole pieni: noin puoli miljoonaa suomalaista.

Mikä on heidän tulevaisuutensa?

Pankkiautomaattien määrän jo pitkään jatkuneeseen vähenemisilmiöön korona saattaa antaa lisävauhtia.

Ruotsissa käteisen käyttö on vähentynyt maailmanennätystahtiin jo ennen koronaa. Tammikuussa länsinaapurissa astui voimaan laki, joka velvoittaa suurimmat pankit varmistamaan käteisen saannin koko maassa konttoreista, automaateista tai kauppojen kassoilta.

Onko Suomi matkalla kohti samaa tilannetta?

– Käteisen käyttö turvataan pitkälle tulevaisuuteen, se on jo pankkialan toimilupiin liittyvä perusasia, Peura vakuuttaa.

– Käteisen saatavuus on Suomessa nyt parempaa kuin koskaan. Käteistä voi nostaa Nordean korteilla pankkiautomaattien lisäksi K-ruokakaupoista, Tokmannilta ja R-kioskeista sekä tilata puhelimitse lähimpään Postin palvelupisteeseen. Tietyillä alueilla käteistä voi tilata jopa kotiin, Korhonen muistuttaa.

Nordealla on menossa pilottihanke, missä pankki testaa käteisen kotiinkuljetusta Kainuun, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Savon niillä alueilla, missä käteisnostopaikat ovat harvassa.

– Asiakas voi tilata käteistä puhelimitse ja tilaus toimitetaan kotiovelle. Palvelu maksaa asiakkaalle 10–20 euroa asiakassuhteesta riippuen, Korhonen sanoo.