Harrastajateatteritoiminta on ollut seisoksissa koronapandemian aikana, eikä esityksiä ole voinut järjestää. Tämä kuva on Kalajoen kesäteatterin esityksestä Niskavuoren leipä kesältä 2018. Kuvan juoruilevat emännät ovat Maija Sipilä (vas.), Sari Anttila, Eini Pekola ja Anna Järvelä. Kuva: Janne Körkkö

Harrastajateatterit menettävät tänä vuonna lipputulojaan vähintään 4,7 miljoonaa euroa koronaviruspandemian vuoksi. Menetys heijastuu suoraan teattereiden toimintaan ja kykyyn työllistää teatterialan ammattilaisia.

Arvio perustuu huhtikuussa 2021 tehtyihin jäsenkyselyihin, joita toteuttivat Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL), Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT) ja Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU).

Vuonna 2019 harrastajateatterit palkkasivat 1 480 teatterialan ammattilaista. Teatteriammattilaisia palkattiin työskentelemään yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 aikana summa putosi puoleen eli 1,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 pudotuksesta on tulossa huomattavasti tätäkin suurempi. Myös freelance-kentälle koituu allekirjoittajien mukaan miljoonien eurojen menetyksiä.

Jäsenkyselyistä ilmenee, että harrastajateatterit ovat teatterialalla suuri työllistäjä, joka ei saa yhteiskunnallista tukea. Koronatukea harrastajateatterit eivät ole saaneet tähän mennessä lainkaan.

Teatterin harrastamiseen osallistui vuonna 2019 noin 21 000 aktiivista toimijaa.

"Suomessa on tällä hetkellä enemmän korkeasti koulutettuja teatteritaiteen ammattilaisia kuin koskaan. Heidän työllistäjänään harrastajateatterikenttä on merkittävä. Tätä toimintaa ei toteuteta vain vapaaehtoispohjalta, ala on myös teatteriammattilaisten, kuten ohjaajien ja lavastajien, tärkeä työllistäjä. Jos harrastajateatterit jäävät ilman valtion tukia, vaikutukset ulottuvat näkyvästi myös teatterialan ammattilaisiin", liitot huolehtivat.

Kirjelmän ovat allekirjoittaneet toiminnanjohtaja Sanna Saarela Suomen Harrastajateatteriliitosta, toiminnanjohtaja Annukka Ruuskanen Työväen Näyttämöiden liitosta ja toiminnanjohtaja Sebastian Gripenberg Finlands Svenska Ungdomsförbundista.