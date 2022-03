Sairaalakuormitus on yhä korkealla tasolla koronapotilaiden vuoksi koko Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala. Kuva: Tiina Wallin

Koronaa on yhä liikkeellä todella paljon Pohjois-Pohjanmaalla. Raportoidut tartuntamäärät ovat korkeita, vaikka vain osa sairastuneista testataan, kertoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Sairaalakuormitus on koronan vuoksi korkealla tasolla koko maakunnan alueella. Koronapotilaiden määrä on nyt painottunut kuntien kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastoille. Suunta on ollut Nevalan mukaan sama koko maassa.