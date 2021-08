Kainuun koronakoordinaatioryhmä on koolla arvioimassa maakunnan tilannetta tänään iltapäivällä.

Viikonlopun aikana uusia koronatartuntoja on todettu Kainuussa 37 tapausta.

Kajaanin kaupunki ilmoitti lauantaina sulkevansa kaikki sisäliikuntapaikat ja keskeyttävänsä kaikki sisäliikuntaryhmätoiminnot toistaiseksi. Ryhmäsisäliikunnan keskeyttämistä suositellaan myös yksityisille palveluntarjoajille.

Kainuun ilmaantuvuusluku on 286 kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti. Kajaanissa ilmaantuvuus on noin 400.

Kajaanilaisessa ikäihmisten hoivakodissa Attendo Kajaanin Helmessä on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa, joiden lisäksi kaksitoista henkilöä on määrätty karanteeniin. Karanteenissa ja eristyksessä olevien henkilöiden luona vierailu on toistaiseksi kielletty.

Koronatilanteen huonontuminen näkyy myös kouluissa. Kajaanissa Lyseon ja Lehtikankaan kouluilla altistuneita testataan maanantaina. Jormuan koulussa 55 oppilasta on siirretty etäopetukseen.

Sairaanhoidossa yksittäisiä potilaita

– Tauti leviää nyt erityisesti rokottamattomien keskuudessa, emmekä pysty jäljittämään kaikkia kuten aiemmin. Myös niin sanottuja läpäisyinfektioita eli kahden rokotusannoksen jälkeen saatuja tartuntoja on todettu, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että täyden rokotussarjan arvioidaan antavan yli 90 prosentin suojan vakavaa sairastumista vastaan.

– Ilman rokotuksia olisimme erittäin vakavassa tilanteessa.

Sairaalahoidon tarpeessa ei ole nähtävissä merkittävää muutosta Kainuussa, hoitoon on koronan vuoksi joutunut yksittäisiä potilaita.

Koronarokotuksia saa jatkossa entistä helpommin eri puolilta Kainuuta. Ajanvaraustoiminnan rinnalle avataan avoimia rokotuspisteitä Kajaaniin, Kuhmoon, Sotkamoon ja Suomussalmelle. Paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävät rokotuspisteet pyritään avaamaan viimeistään viikon kuluessa.