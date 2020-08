Suomi on selvinnyt koronakriisistä toistaiseksi suhteellisesti hyvin. Tautiin kuolleiden määrä on ollut pieni. Lisäksi Suomen talouden supistuminen on tuoreimpien ennakkotietojen mukaan ollut Euroopan alhaisimpia. Suomen elpymisen odotetaan tosin olevan muita maita hitaampaa.