BusinessOulun elinkeinopalvelut on ottanut käyttöön ohjelmistorobotin nopeuttamaan yksityisyrittäjien koronatukihakemuksen käsittelyä, tiedottaa BusinessOulu.

Tiedotteen mukaan robotti jakaa hakemukset automaattisesti hakemuksien valmistelijoille ja nopeuttaa näin käsittelyprosessia. Kirjaamon kautta saapuu päivästä riippuen yksittäisiä tai kymmeniä avustushakemuksia, jotka kaikki robotti jakaa käsittelijöille muutamassa minuutissa.

– Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää. Voimme siirtää resursseja enemmän hakemuksien käsittelyyn, joka vaatii ihmistyötä. Apua tarvitseville yrittäjille on tärkeää, että saamme hakemukset käsiteltyä mahdollisimman nopeasti, kertoo BusinessOulun kv-rahoitusasiantuntija Mari Rautiainen tiedotteessa.

– Kuukausi sitten istuimme ensimmäisessä suunnittelupalaverissa ja nyt saimme robotin jo käyttöön. Hienoa, että meillä kaupungilla saadaan toteutettua ketterästi tällaisia projekteja, hän jatkaa.

Projekti toteutettiin yhdessä Oulun Digin ja Q-Factoryn kanssa. Oulun Digi vastasi projektin koordinoinnista ja teknisestä ympäristöstä, Q-Factory robotin toteutuksesta.

Päätoimiset yksinyrittäjät, joiden taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi voivat hakea 2000 euron tukea yrityksen kotikunnasta koronatilanteen aiheuttamaan häiriöön liiketoiminnassa. Oulussa tukihakemukset käsittelee BusinessOulun elinkeinopalvelut. Avustushakemuslomake sekä tarkemmat kriteerit ja ohjeet löytyvät BusinessOulun nettisivulta. Avustushaku on auki syyskuun loppuun asti.

Yksinyrittäjätuen hakemuksia on tähän mennessä saapunut yhteensä noin 1185 kappaletta. Niistä 1175 on jaettu käsittelyyn, ja päätöksiä on tehty 1090, tiedotteessa kerrotaan.