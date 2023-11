Suomalaiset ehtivät jo toiveikkaasti luulla takavuosina maailmaa piinanneen koronaviruksen häipyneen historian hämärään, mutta toisin näyttää käyneen. Muutaman viime viikon aikana koronatartuntojen määrä on kasvanut kovaa vauhtia niin Suomessa kuin muuallakin.

Yhä useammalla työpaikalla paikataan nyt koronaan sairastuneiden poissaoloja. Viruksen määrän kasvu näkyy selvästi jätevesitutkimuksissa eri puolilla maata. Myös sairaalahoidon kuormitus on kasvanut.

Monet asiat ovat nyt paljon paremmin kuin pahimpina koronavuosina. Nyt ei ole pantu maakuntarajoja kiinni eikä pakotettu kansaa karanteeniin, eikä siihen ole tarvettakaan. Huolettomaksi ei kannata kuitenkaan heittäytyä, sillä vaikka korona nähdään nyt kausi-influenssan kaltaisena vaivana, on viruksen kanssa syytä olla varuillaan.

Koronavuosina maskit olivat ahkerassa käytössä. Nyt niitä näkee käytettävän harvoin. Kuva: Jussi Leinonen

Moni perusterve kansalainen sairastaa nyt koronan tavallisena influenssana, mutta tauti on kuitenkin vaarallinen erityisesti riskiryhmille. Riskiryhmään voi kuulua korkean iän tai erikseen määriteltyjen sairauksien perusteella.

Talvi yllättää autoilijat joka vuosi. Nyt näyttää siltä, että koronatartuntojen kasvu yllätti hyvinvointialueet.

Yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville suositellaan tehosterokotuksen ottamista. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Vaikka rokotteita on ollut varastoissa syyskuusta alkaen, ovat rokotusjärjestelyistä ensimmäistä kertaa vastaavat hyvinvointialueet ryhtyneet rokottamaan riskiryhmiä hitaasti ja eri tahtiin eri puolilla maata.

Tehosterokotusten ajanvarauspuhelimet ovat olleet tukossa. Joillakin paikkakunnilla rokotuksiin on menty ilman ajanvarausta, ja tuntien jonotuksen aikana pääasiassa ikäihmisistä koostuneen joukon rokotusraivo on kivunnut korkealle. Rokotuspisteiden henkilökunta on syyttään joutunut ärtymyksen maaliksi.

Koronaepidemian aikana Suomi oppi rokottamaan kansalaisensa. Tuo oppi olisi tarpeen nyt, kun riskiryhmien rokotus nilkuttaa. Kyse on kuitenkin tässä vaiheessa kohtuullisen pienestä joukosta rokotettavia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut, että koronarokotteen tehosterokotteet annetaan pääsääntöisesti samaan aikaan kuin influenssarokotteet. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin harkintansa mukaan aikaistaa hauraimpien riskiryhmiin kuuluvien rokotuksia. Niin olisi nyt syytä tehdä.



Vastuuta koronan leviämisen jarruttamisesta ei pidä jättää hyvinvointialueille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Viimeistään nyt on jokaisen syytä ottaa korona-ajan käytännöt uudelleen käyttöön. Käsidesiä ei kannata säästellä. Kättelyä voisi taas vähentää ja muistaa, että sairaana kannattaa pysytellä kotona.