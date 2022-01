Oulu

Korona on vaikuttanut liikenteeseen niin, että ruuhkahuiput ovat aiempaa matalempia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Liikennemäärät vähenivät korona-ajan alussa Oulun alueella jopa yli 30 prosenttia normaalista. Tilanne on pikkuhiljaa normalisoitunut, mutta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenteenhallintavastaava Jani Huttula arvelee, että pysyviäkin muutoksia liikenteessä on tapahtunut.

– Perinteiset työmatkaruuhkat ovat vähentyneet. Nykyisin ihmiset tekevät enemmän etätöitä ja on monenlaista hybridimallia. Se heijastuu liikenteeseen. Ruuhkahuiput voivat olla entiseen aikaan, mutta piikit ovat matalampia kuin aiemmin.

Maalis–huhtikuussa 2020, kun korona-aika alkoi, työmatkaliikenne oli Oulun alueella jopa yli 40 prosenttia vähäisempää kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Tällä hetkellä työmatkaliikennettä on noin 15 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa 2019.

ELY-keskus on seurannut liikennemääriä koronan alkuajoista viime syksyyn asti systemaattisesti. Vaikka työmatkaliikenne on ollut vähäisempää, kokonaisvuorokausiliikenne on jotakuinkin saavuttanut koronaa edeltäneen tason.

– Ihmisten kokonaisliikkumistarve ei näytä juuri muuttuneen. Jos töitä tehdään etänä, liikutaan vapaa-aikana.

Joitain erityispiirteitäkin tilastoja tutkiessa on kuitenkin nähtävissä. Esimerkiksi aamun työmatkaliikenne moottoritieltä etelän suunnasta Oulun keskustaan oli keskiviikkona 19. tammikuuta 26 prosenttia vähäisempää kuin vastaavana aikana kaksi vuotta sitten. Samoin iltapäivän työmatkaliikenne Kainuuntien rampista etelään päin näyttää -25 prosenttia.

Sen sijaan pohjoisen suuntaan työmatkaliikenne on vain muutaman prosentin pakkasella.

Huttula muistuttaa, että edelleen eletään kuitenkin poikkeuksellisia aikoja eikä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata vielä vetää.

– Pandemian myötä etätyön määrä voi kuitenkin pysyvästi lisääntyä, ja sillä voi olla positiivista vaikutusta esimerkiksi väyläkapasiteetin riittävyyden suhteen. Myös esimerkiksi teiden korjaustarpeissa voidaan saada säästöjä, jos liikennemäärät laskevat pysyvästi. Toistaiseksi suhtaudumme asiaan hyvin maltillisesti. Kokonaisliikennemäärät ovat kuitenkin lähes ennallaan.

Pyöräilijät liikkuvat sään mukaan

Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala kertoo, että korona-aika ei ole juuri pyöräilijämäärissä näkynyt.

– Jos tarkastellaan viime vuoden pyöräilijämääriä vaikka viimeisen viiden vuoden keskiarvoon, erot ovat hyvin pieniä. Olemme huomanneet, että säätilanne ja lämpötila vaikuttavat enemmän kuin mikään pandemia.

Vaarala arvelee, että työmatkaliikenne pyörällä on saattanut etätyön myötä vähentyä, mutta vastaavasti vapaa-ajan pyöräily on lisääntynyt. Suuria muutoksia pyöräilijämäärissä ei ole kuitenkaan viime vuosina näkynyt.

– Olemme miettineet, mikä siinä mahtaa olla, että merkittävää kasvua ei ole tullut. Sille on ehkä parikin selitystä. Oulussa on aina pyöräilty paljon. Löysät on jo otettu pois. Myös mittauspisteverkko on sen verran harva, ettei kokonaispyöräilijämäärää saada kunnolla selville.

Oulussa seurataan pyöräilijämääriä noin neljälläkymmenellä mittauspisteellä. Näyttötaulullisia mittauspisteitä, joista ohikulkijat näkevät pyöräilijöiden ja kävelijöiden määrän päiväkohtaisesti, on yhdeksän kappaletta.

– Ne antavat konkretiaa liikkujalle ja toimivat samalla psykologisessa mielessä. Jos aamulla kuuden aikaan menee töihin ja näyttö näyttää, että 150 on mennyt jo ohi, voi miettiä, kuinka aikaisin pitäisi lähteä, että on ensimmäinen.

Raatissa on etenkin kesäaikaan Oulun vilkkain pyöräliikenne. Nyt alueen näyttötaulu on ollut pidempään pois käytöstä ilkivallan vuoksi. Vaarala kuitenkin kertoo, että näyttötaulu on tulossa lähiviikkoina takaisin.