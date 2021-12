Koiria ja kissoja tuodaan hautausmaalle eniten, mutta alueelle on haudattu niin hevosia, gerbiilejä, lemmikkirottia kuin -käärmeitäkin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun lemmikkieläinten hautausmaan hoitaja Mikko Lantto kertoo, että korona-aika on heijastunut myös eläinten hautausmaan toimintaan, hautauksissa on ollut piikkiä ylöspäin.

– Koiria ja kissoja on saatettu hankkia liiankin kiireellä. Niiden kanssa on tullut ongelmia ja eläimistä on pitänyt luopua.