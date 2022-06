Mikä on ihmisen vastuu? Kysymys on ajankohtainen aina, mutta juuri nyt, kun pahuus on saanut taas vallan ja sota riehuu, se on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Olemme lukeneet historiasta, kuinka sota puhkesi niiden ja niiden valtioiden välillä. Kuulemme uutisista, kuinka sota tapaa ihmisiä ja tuhoaa sitä, mikä on ihmiselle tarpeellista.